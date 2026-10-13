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Di Carlo y Verón se reunieron en el Monumental en medio de sus conflictos con AFA

Los presidentes de River Plate y Estudiantes de La Plata se reunieron este mediodía en Núñez dando claro gesto de alineación política frente a la AFA.

Deportes

13 / 10 / 2026

 

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Este martes, Stefano Di Carlo y Juan Sebastián Verón tuvieron una reunión secreta en el Estadio Monumental. Ambos presidentes mantienen una fuerte tensión con la AFA y en las últimas horas revolucionaron al fútbol argentino con una del encuentro.

Luego de la reunión, ambos clubes realizaron una publicación en sus redes dando a conocer un movimiento impactante para la política del fútbol argentino: "River Plate y Estudiantes de La Plata establecen una mesa permanente de trabajo para el desarrollo y la mejora del fútbol argentino".

De la reunión también participaron, Ignacio Villarroel y Agustín Forchieri por el lado de River, y por parte de Estudiantes, Fernando Casalla y Martín Gorostegui.

Según detallaron, los dirigentes del Millonario y el Pincha "compartieron documentos, diagnósticos y distintas perspectivas sobre los principales desafíos que atraviesa el fútbol nacional, y coincidieron en la importancia de generar ámbitos de trabajo entre los clubes que permitan abordar esas discusiones con profundidad, responsabilidad y una mirada de largo plazo”.

Tras la reunión, resolvieron seguir adelante con una “mesa permanente de trabajo” que buscará tener “continuidad en el tiempo” y “avanzará en la elaboración de documentos y propuestas sobre distintos aspectos institucionales, deportivos, económicos y organizativos del fútbol argentino”.

La reacción de los hinchas fue bastante positiva, ya que comparten mismas convicciones en cuanto a la conducción de la AFA y el futuro del fútbol argentino.

Por otra parte, por el momento no se dio a conocer una respuesta de la AFA o de Claudio Tapia a esta reunión, aunque se espera algún tipo de repercusión.

El encuentro, es otra estrategia política del Millonario en un marco de diálogo con distintas entidades del fútbol argentino. Días atrás, River difundió fotos del encuentro con autoridades de Argentino de Merlo, entidad que milita en la Primera B Metropolitana.

El pasado 21 de septiembre, River también había dado a conocer que presentaría ante el Comité Ejecutivo de AFA un documento para proponer “reformar diferentes aspectos del funcionamiento actual”. En ese marco, realizó una propuesta concreta para cada uno de los aspectos que comprometen hoy la competencia.

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