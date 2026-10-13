Crecida del río Iguazú: llegó a los 29 metros y activaron el operativo de evacuación

La crecida extraordinaria del río Iguazú mantiene en alerta a las autoridades de Puerto Iguazú, en Misiones. Este martes 13 de octubre, Prefectura informó que el nivel del agua alcanzó los 29 metros en la escala de medición del puerto, superando el umbral establecido para activar el operativo de evacuación.

Según el último parte difundido por la fuerza, el río continuaba creciendo a un ritmo de 10 centímetros por hora, una situación que ya afecta instalaciones del paso fronterizo y mantiene en ejecución las medidas previstas para este tipo de emergencias.

El registro supera en un metro el nivel de evacuación fijado por las autoridades, aunque hasta el momento no se precisó si hubo personas evacuadas ni cuál es la magnitud de los daños en las instalaciones afectadas.

El río Iguazú superó el nivel de evacuación

De acuerdo con los parámetros establecidos en el Plan de Inundaciones PIR-95, el nivel de alerta se encuentra fijado en los 25 metros, mientras que la etapa de evacuación comienza cuando el río alcanza los 28 metros.

Ese último umbral fue alcanzado el lunes 12 de octubre, cuando se inició el operativo correspondiente. Sin embargo, la situación se agravó con el avance de la creciente, que este martes llegó a los 29 metros.

Prefectura confirmó que la etapa de evacuación del plan se encuentra en ejecución, mientras se mantiene el seguimiento de la evolución del caudal.

La creciente afecta instalaciones del paso fronterizo

Uno de los puntos comprometidos por el avance del agua es la zona del puerto local, donde la crecida ya afecta instalaciones vinculadas con el paso fronterizo.

El informe oficial no detalla qué sectores resultaron alcanzados ni informa sobre eventuales interrupciones de servicios o actividades.

Tampoco precisa la cantidad de personas que podrían verse afectadas por la emergencia.

Qué significa que el río Iguazú haya alcanzado los 29 metros

Las autoridades aclararon que los 29 metros informados corresponden a la altura del agua medida respecto de una referencia establecida en la escala del puerto.

Esto significa que no se trata de la profundidad total del río ni de que el agua haya subido 29 metros durante esta creciente, sino de un valor utilizado para monitorear su comportamiento y determinar cuándo activar los distintos protocolos.

El ritmo de crecimiento de 10 centímetros por hora también corresponde al momento en que se realizó la medición y puede modificarse a medida que evolucione la situación.

Por ese motivo, el comportamiento del río continúa bajo seguimiento, mientras permanecen en ejecución las medidas preventivas y de evacuación establecidas para la zona portuaria de Puerto Iguazú.