La fiscalía pide explicaciones por pagos de la FIFA y Camioneros

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio “Chiqui” Tapia sumó un nuevo capítulo. El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió a la Justicia que se determine de dónde provienen y por qué se realizaron una serie de ingresos bancarios que el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no incluyó en las declaraciones juradas incorporadas al expediente.

Los giros desde Suiza

El fiscal solicitó que se envíe un exhorto internacional a ese país para que la FIFA informe el concepto de tres transferencias que suman US$189.577,18, los cargos o comisiones que las habrían originado y las cuentas de destino. Además, pidió que el organismo detalle todos los honorarios, dietas, viáticos y otras sumas que haya pagado a Tapia desde 2016.

Según la documentación bancaria de la causa, los giros fueron de US$49.585,53 (19 de diciembre de 2018), US$124.583,56 (27 de junio de 2019) y US$15.408,09 (27 de marzo de 2020). Los dos primeros se acreditaron en una caja de ahorro en dólares en el Banco Credicoop. El tercero se liquidó en pesos, por $985.049,15, en otra cuenta de la misma entidad.

Los registros de comercio exterior del banco señalan como ordenante a “FEDERATION INTERNAT.” y ubican el origen de los fondos en Suiza. Pollicita remarcó que Tapia no declaró ingresos de la FIFA.

Los depósitos del gremio de Camioneros

El segundo pedido apunta al Sindicato de Choferes de Camiones. El fiscal requirió que explique 37 acreditaciones por $1.494.678,79, realizadas entre el 28 de enero de 2016 y el 4 de enero de 2019 en la cuenta sueldo de Tapia en el Banco Provincia. También solicitó su legajo, los cargos que ocupó, los recibos de haberes y las liquidaciones de otros conceptos, con fechas de alta y baja.

Según Pollicita, esos depósitos fueron los únicos movimientos de la cuenta en ese período. En las declaraciones juradas analizadas, Tapia había informado ingresos del Ceamse, la Conmebol y la AFA.

Medidas sobre Paola Moyano

El escrito también pide ampliar las medidas respecto de Paola Moyano, exesposa del dirigente. De acuerdo con el Banco Credicoop, fue incorporada como firmante de dos cuentas el 12 de febrero de 2019, el mismo día en que se depositaron US$620.000 en efectivo en una de ellas. Además, figura como cotitular de una caja de seguridad abierta esa fecha y como usuaria de tarjetas adicionales.

El fiscal pidió extenderle el levantamiento de los secretos bancario, fiscal, bursátil y financiero, ya dispuesto para Tapia, desde 2016 hasta hoy. Fundamentó el planteo en que la mayor parte de los bienes declarados por el presidente de la AFA tendría carácter ganancial.

Otros requerimientos a la AFA

Pollicita solicitó que la entidad explique cinco transferencias a cuentas de Tapia entre 2020 y 2023, que suman $1.476.000, y que detalle los $30 millones en viáticos que el dirigente declaró haber recibido. También pidió documentación sobre las tarjetas corporativas emitidas a su nombre, sus límites y las rendiciones de gastos.

