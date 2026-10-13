Ravier ratificó la postura argentina contra la explotación de hidrocarburos en Malvinas

El vocero presidencial, Adrián Ravier, reafirmó este martes la posición del Gobierno argentino frente a la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, mediante el proyecto Sea Lion. En ese marco, anunció que, por instrucción del presidente Javier Milei, el país presentó una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar contra el Reino Unido.

Durante su intervención, también abordó distintas iniciativas del Ejecutivo en materia económica, de seguridad, defensa y política exterior.

En una conferencia de prensa realizada en Casa Rosada, Ravier detalló que la presentación fue llevada adelante de manera conjunta por la Secretaría de Legal y Técnica, la Cancillería y el Ministerio de Economía. Según explicó, la medida tiene como finalidad resguardar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental e impedir que las actividades impulsadas unilateralmente por el Reino Unido profundicen la disputa existente.

En el ámbito de la seguridad, el funcionario informó que comenzó el traslado progresivo de los detenidos alojados en la cárcel de Villa Devoto hacia el nuevo Complejo Penitenciario Federal 8, ubicado en Marcos Paz. La medida forma parte de un acuerdo entre la Nación y el Gobierno porteño, que prevé el cierre definitivo del histórico establecimiento y su sustitución por instalaciones penitenciarias más modernas.

Respecto del Acuerdo Mercosur-Unión Europea, Ravier resaltó los pasos dados por la Argentina para avanzar con su implementación provisional. También hizo referencia al incremento de las exportaciones agroindustriales hacia el mercado europeo y al impacto favorable que representa la disminución de los aranceles comerciales.

En cuanto a la economía, el vocero repasó las políticas orientadas a fortalecer el acceso a los créditos hipotecarios y los resultados obtenidos en la segunda licitación de plazos fijos UVA del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Asimismo, brindó detalles sobre el proceso de privatización de AySA, que contempla el traspaso del 90% de las acciones de la empresa a manos privadas.

Por último, Ravier mencionó la participación de la Armada Argentina en ejercicios militares multinacionales desarrollados en Perú, Brasil y Chile. También destacó la autorización para convocar a una licitación pública nacional destinada a construir el muelle militar de la Base Naval Integrada de Ushuaia, una obra que contará con una inversión prevista de 189.321 millones de pesos y un plazo de ejecución de 36 meses.

Los principales anuncios y declaraciones del vocero presidencial

- Salud del papa León XIV: Ravier transmitió los buenos deseos del Gobierno nacional al pontífice tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido en el Hospital Gemelli de Roma. Señaló que la operación finalizó satisfactoriamente y expresó sus deseos de una pronta recuperación.

- Traslado de presos de Villa Devoto: El Ministerio de Seguridad Nacional inició el domingo el traslado paulatino de los 1.502 internos del penal hacia el Complejo Penitenciario Federal 8 de Marcos Paz. Durante la primera jornada fueron trasladadas 326 personas, bajo un operativo con estrictas medidas de seguridad.

- Cierre del histórico penal: El funcionario sostuvo que el procedimiento representa un avance hacia la clausura definitiva de la cárcel de Devoto, que presenta problemas de infraestructura, hacinamiento y habitabilidad. El nuevo establecimiento dispone de sectores destinados a educación, formación laboral y atención médica.

- Acuerdo Mercosur-Unión Europea: Ravier destacó que la Argentina fue el primer país del bloque en completar los trámites internos necesarios y comunicar formalmente a la Unión Europea su intención de avanzar con la aplicación provisional del acuerdo.

- Crecimiento de las exportaciones: Según los datos difundidos por el vocero, durante los últimos cuatro meses las exportaciones agroindustriales argentinas hacia la Unión Europea alcanzaron los 1.922 millones de dólares. En los productos beneficiados por la reducción arancelaria, las ventas crecieron un 44%, equivalente a 372 millones de dólares adicionales respecto del promedio histórico.

- Impulso a los créditos hipotecarios: El Gobierno ratificó que el financiamiento para acceder a la vivienda constituye una de sus prioridades. Ravier argumentó que estas herramientas permiten facilitar el acceso a una casa propia, dinamizar otros sectores económicos y favorecer la formalización de la actividad.

- Licitación de plazos fijos UVA: En la segunda convocatoria del Fondo de Garantía de Sustentabilidad participaron 14 bancos, que presentaron 40 ofertas por un total de 246.000 millones de pesos. Finalmente, se adjudicaron 200.000 millones de pesos entre 12 entidades financieras.

- Privatización de AySA: El Ministerio de Economía avanzó con la apertura de las propuestas económicas de los dos grupos que superaron la etapa de calificación. Las ofertas continúan bajo evaluación y todavía no se concretó la adjudicación. El futuro operador deberá cumplir compromisos de inversión, ampliación de cobertura y calidad del servicio.

- Objetivos de cobertura: El contrato establece que, para 2031, la cobertura deberá alcanzar al menos el 75,3% en agua potable y el 63,9% en cloacas. Al concluir los 30 años de concesión, los niveles mínimos exigidos serán del 90% y 75%, respectivamente.

- Reclamo argentino por Malvinas: El Gobierno confirmó la presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas que impidan el desarrollo del proyecto hidrocarburífero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.

- Defensa de la soberanía: Ravier aseguró que la Argentina continuará utilizando los mecanismos previstos por el derecho internacional para proteger sus derechos soberanos y sus recursos naturales. En ese sentido, reiteró el reclamo sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos que las rodean.

El vocero cerró su intervención reafirmando la posición histórica del país: “Por historia y por derecho, las Malvinas son argentinas”.