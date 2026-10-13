La inflación de septiembre fue del 1,9% y acumuló un 23,6% en el año

La inflación de septiembre de 2026 fue del 1,9% en Argentina, según el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado este martes 13 de octubre por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con este resultado, los precios acumularon un incremento del 23,6% en los primeros nueve meses del año, mientras que la variación interanual, medida respecto de septiembre de 2025, alcanzó el 33,4%. El relevamiento también mostró diferencias entre las distintas regiones del país y entre los rubros que integran la canasta de consumo de los hogares.

El dato nacional representó una aceleración de dos décimas respecto de agosto, cuando el IPC había registrado una variación del 1,7%. Entre las divisiones que más aumentaron durante septiembre se destacaron vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 3,1%, y educación, con un 3%. En tanto, los alimentos y bebidas no alcohólicas registraron una suba del 2%, ligeramente superior al promedio general. En el otro extremo, restaurantes y hoteles fue el rubro con menor incremento, con un 1,1%.

El informe oficial muestra que los mayores incrementos nacionales estuvieron vinculados principalmente con los servicios de la vivienda y la educación. La división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles encabezó las subas con un 3,1%, impulsada por aumentos relacionados con servicios públicos. La educación ocupó el segundo lugar, con un 3%, seguida por comunicación, con un 2,5%, y salud, con un 2,4%.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 2% en septiembre. Si bien no fueron la división con mayor variación porcentual, tuvieron una participación importante en el resultado general del índice, debido al peso que representan en el gasto de los hogares.

El INDEC también diferenció la evolución de los precios según sus categorías. Los productos estacionales registraron un incremento del 2,9%, impulsado principalmente por verduras, tubérculos y legumbres. Por su parte, los precios regulados aumentaron un 2,3%, con incidencia de los servicios de gas, electricidad y medicina prepaga. La inflación núcleo, que excluye los componentes estacionales y regulados, fue del 1,7%.