El Comité de Emergencia Climática coordinó acciones con intendentes del Valle Calchaquí

Este martes, el Comité de Emergencia Climática de la Provincia realizó un nuevo encuentro regional en Cachi, para articular estrategias de prevención ante eventuales contingencias climáticas y fortalecer los mecanismos de respuesta entre la Provincia y los municipios del Valle Calchaquí.

Durante la jornada se brindaron detalles sobre el protocolo de acción que lleva adelante el Gobierno de la Provincia de manera conjunta con los municipios que pudieran verse afectados por situaciones climáticas adversas. En esta oportunidad se brindó un panorama de la realidad de la región frente a los eventos climáticos, antecedentes, competencia de organismos de respuestas y se destacó que, en la zona, la lluvia sería debajo de lo normal. También se analizaron los monitoreos que se realizan sobre las condiciones meteorológicas y los posibles escenarios para el Valle Calchaquí, con especial atención a las lluvias intensas en pocos periodos de tiempo.

El presidente del Comité de Emergencia Climática y ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, agradeció a todos los intendentes por el trabajo en conjunto y equipo junto a las áreas provinciales, reconociendo a los legisladores por el acompañamiento con el trabajo legislativo, como la aprobación emergencia socio sanitaria. Asimismo remarcó la importancia de que cada municipio tenga activo y organizado su comité local de emergencia, con responsables definidos y mecanismos de comunicación establecidos que, ante una situación de emergencia, la Provincia articula directamente con los comités locales, cuya conducción corresponde a los intendentes.

Señaló además que con o sin evento como el denominado “Niño”, las emergencias climáticas se registran todos los años, por ello resaltó la decisión del Gobernador de poner en funciones el Comité de Emergencia Climática que funciona durante todo el año con tareas preventivas. “Este año estamos viendo ya las consecuencias del Niño en el Litoral, por eso la importancia también de estar preparados ante cualquier eventualidad” dijo el ministro Mimessi.

Por su parte, en su exposición, la directora General de Emergencia de Desarrollo Social, Gabriela Locuratolo resaltó en su exposición que se advierte que en algunas zonas se intensificará las altas temperaturas y pocas lluvias con lo cual habría incendio de pastizales, por lo que recomendó identificar esa posible área e ir trabajando preventivamente en el tema. De la misma manera el subsecretario de Defensa Civil, Gonzalo Rodriguesz resaltó la importancia de que cada municipio cuente con comité de emergencia y un área de Defensa Civil, para optimizar el trabajo conjunto con la Provincia.

Encabezó esta reunión regional del Comité de Emergencia Climática su presidente y ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi junto al intendente anfitrión, Américo Liendro, intendente Lucas Arapa de Payogasta, Juan Edgardo Mamaní, de la Poma, Walter Chocobar de Molinos, Carlos Ernesto Ríos de Angastaco, María del Carmen Vargas de San Carlos, María Rodriguez de Animaná y Rita Guevara de Cafayate. Además, estuvieron presentes también los senadores José Rolando Guaymás, Edgardo Guaymás, Manrique Iván Burgos y los diputados Héctor Vargas, Ernesto Tapia, Miguel Plaza, Patricio Peñalba y Fabio López.