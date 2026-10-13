Belgrano Cargas: Sáenz exige incluir obras de los ramales C-14 y C-15

El gobernador Gustavo Sáenz reclamó al Gobierno Nacional que se garantice la ejecución de las obras de los ramales C-14 y C-15 del Belgrano Cargas y que las mismas sean establecidas como obligatorias en los pliegos de licitación.

El mandatario detalló que desde hace más de un mes realiza gestiones ante la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte para revertir la decisión de incluir esas obras como optativas. En ese marco, mantuvo una reunión con las siete cámaras que integran la Mesa Productiva y Empresarial de la Provincia, con quienes acordó un reclamo conjunto.

"La licitación del Belgrano Cargas nos ha unido más que nunca a los salteños. Vengo hablando de esto hace un mes con todos los actores del Gobierno Nacional y les he solicitado que los ramales C-14 y C-15, tan importantes para Salta, también sean incluidos como obras obligatorias. Lamentablemente, aquellos que hicieron los pliegos se olvidaron de esta parte de Argentina y los pusieron como optativos", afirmó.

Sáenz advirtió que la falta de infraestructura ferroviaria profundiza desigualdades históricas y condiciona la competitividad de la producción salteña. Señaló que el costo logístico para trasladar la mercadería hasta el puerto de Rosario llega a ser entre un 30% y un 40% más caro que en otras regiones del país.

"Cuesta mucho más caro llevar nuestros productos al puerto de Rosario que de Rosario a Ámsterdam. No nos podemos dar el lujo de esperar 50 años más y de que una, dos o tres empresas tengan la voluntad de hacer estas obras", sostuvo.

El Gobernador remarcó el carácter estratégico de ambos ramales para la integración regional y el desarrollo productivo. "El ramal C-14 termina en Chile, el ramal C-15 termina en Bolivia. Es la integración que necesitamos para el progreso de nuestra provincia. Es con infraestructura, transporte y tecnología como vamos a desarrollarnos, y no con más impuestos a la distancia", expresó.

En ese sentido, cuestionó que la concreción de obras clave quede supeditada a la decisión de empresas privadas y no a una política de Estado federal. "Los ramales no pueden quedar sujetos a la voluntad de unas pocas empresas. Las obras no pueden ser optativas, deben ser obligatorias porque depende de eso el futuro y el progreso de nuestra querida provincia de Salta y de todo el norte argentino", indicó.

Finalmente, el mandatario hizo un llamado a la unidad del arco político y productivo del norte para acompañar la gestión. "Les pido humildemente a todos los senadores nacionales, a los diputados nacionales por Salta y a todos aquellos que integran el Norte Grande que nos acompañen en este pedido. No se trata de intereses políticos ni partidarios. Lo que está en juego es el futuro de Salta y de los salteños. El federalismo es progreso", concluyó.