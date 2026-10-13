B° Pereyra Rozas: El IPV hará este miércoles el segundo sorteo de ubicación de viviendas
El acto comenzará a las 10 y se transmitirá en vivo por las redes sociales del organismo.
Salta Hoy
13 / 10 / 2026
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En esta instancia se definirá la ubicación de 132 departamentos del barrio Pereyra Rozas, en la zona norte de la ciudad.
Participarán familias de Grupos Especiales y postulantes que hayan cancelado el ahorro previo.
Los participantes podrán consultar su número exclusivo para el sorteo en la web del IPV.
Los próximos sorteos se harán cuando terminen las obras y permitirán entregar más viviendas por etapas.