Nueva concesionaria inició tareas en el acceso a Salta y en el tramo Metán-Cabeza de Buey
Autovía Construcciones y Servicios S.A. comenzó los trabajos en el corredor vial que obtuvo en concesión, con bacheo, desmalezado y acondicionamiento de banquinas y alcantarillas.
Salta Hoy
14 / 10 / 2026
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En Salta, las tareas se concentran en el acceso a la capital por la Ruta Nacional 9 desde Torzalito a la ciudad y en la Ruta Nacional 9/34, entre Metán y Cabeza de Buey.
Las cuadrillas realizan bacheo, desmalezado y acondicionamiento de banquinas y alcantarillas.
También reparan barandas de seguridad y trabajan en la puesta en valor de la calzada.
El titular de Vialidad, Federico Casas, estimó que las mejoras se verán en los próximos seis o siete meses.