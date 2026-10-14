Nueva concesionaria inició tareas en el acceso a Salta y en el tramo Metán-Cabeza de Buey

En Salta, las tareas se concentran en el acceso a la capital por la Ruta Nacional 9 desde Torzalito a la ciudad y en la Ruta Nacional 9/34, entre Metán y Cabeza de Buey.

Las cuadrillas realizan bacheo, desmalezado y acondicionamiento de banquinas y alcantarillas.

También reparan barandas de seguridad y trabajan en la puesta en valor de la calzada.

El titular de Vialidad, Federico Casas, estimó que las mejoras se verán en los próximos seis o siete meses.

