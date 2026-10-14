Hoy se conmemora el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes
En Salta, 309 personas esperan un trasplante. Otras 542 están en proceso de inscripción en la lista de espera.
Salta Hoy
14 / 10 / 2026
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La mayoría de las personas inscriptas necesita un trasplante renal, resaltó el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia de Salta (CUCAI).
En lo que va de 2026, la provincia registró tres donantes de órganos y uno de tejidos.
El programa CUCAI Salta destacó que un donante puede salvar hasta ocho vidas.