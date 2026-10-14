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La justicia espera la confirmación del desdoblamiento de las elecciones

De esta manera se prepara la organización para las los comicios del año próximo.

Salta Hoy

14 / 10 / 2026

 

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Mientras esto ocurre, el próximo 21 de octubre se realizará, el sorteo de juezas y jueces que integrarán el Tribunal Electoral como miembros titulares y suplentes por el período 2026 – 2028.

Así lo comentó por Pablo Finquelstein, secretario del Tribunal Electoral de Salta.

El funcionario judicial aseguró que -más allá de las declaraciones públicas del ministro Ignacio Jarsún sobre el desdoblamiento de los comicios- aún no recibieron el decreto de convocatoria oficial. 

 

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