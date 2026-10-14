La justicia espera la confirmación del desdoblamiento de las elecciones

Mientras esto ocurre, el próximo 21 de octubre se realizará, el sorteo de juezas y jueces que integrarán el Tribunal Electoral como miembros titulares y suplentes por el período 2026 – 2028.

Así lo comentó por Pablo Finquelstein, secretario del Tribunal Electoral de Salta.

El funcionario judicial aseguró que -más allá de las declaraciones públicas del ministro Ignacio Jarsún sobre el desdoblamiento de los comicios- aún no recibieron el decreto de convocatoria oficial.