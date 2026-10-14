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Cuatro accidentes y un herido en la ciudad entre las 7:20 y las 9:00

El primero se registró en Barrio El Huaico sobre avenida Evangelina Botta de Nicolai, entre una camioneta y un automóvil.

Salta Hoy

14 / 10 / 2026

 

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A ambos conductores se les practicó el test de alcoholemia, arrojando resultado negativo.

Otra colisión se produjo a la misma hora a las 7:20 en calles Tucumán y General Paz donde estuvieron involucradas una camioneta y una motocicleta. 

A las 8:00 chocaron un automóvil y una motocicleta en la intersección de Usandivaras y Coronel Vidt. 

Hasta aquí solo hubo daños materiales y no se requirió la intervención de profesionales del SAMEC.

El último siniestro vial ocurrió a las 9:00 en la calle Carlos Outes. en inmediaciones de Villa Lavalle, donde chocaron dos motocicletas cerca de una iglesia. 

Según el informe preliminar, este fue el único accidente con una persona herida.

Estos accidentes fueron producto de la imprudencia, el exceso de velocidad, el no respetar las prioridades de paso y la falta de distancia entre vehículos”, dijo una fuente informativa a Radio Salta. 

Indicaron que el choque entre motocicletas se volvió común debido al gran parque automotor de estos vehículos, las maniobras de "zigzagueo" y la falta de conciencia vial por parte de los conductores.

 

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