A 40 años de Oktubre: Homenaje sinfónico a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

El Teatro Provincial Juan Carlos Saravia será escenario de “Oktubre es Redondo” el viernes 16 de octubre, a las 21:15.

La presentación propone un encuentro entre distintas generaciones de músicos y seguidores de Los Redondos, con versiones orquestales de un repertorio que dejó una huella profunda.

La maestra Inga Iordanishvilli, directora de la Camerata comentó que los precios de las entradas varían desde los 9 mil a los 12 mil.