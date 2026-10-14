A 40 años de Oktubre: Homenaje sinfónico a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota
La propuesta reunirá a la Orquesta de la Fundación Camerata Stradivari, bandas y músicos de la escena local en una noche dedicada al rock argentino.
Salta Hoy
14 / 10 / 2026
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El Teatro Provincial Juan Carlos Saravia será escenario de “Oktubre es Redondo” el viernes 16 de octubre, a las 21:15.
La presentación propone un encuentro entre distintas generaciones de músicos y seguidores de Los Redondos, con versiones orquestales de un repertorio que dejó una huella profunda.
La maestra Inga Iordanishvilli, directora de la Camerata comentó que los precios de las entradas varían desde los 9 mil a los 12 mil.