Ingreso a Salta por la Ruta 9: Comenzaron las obras en la rotonda de Güemes (Torzalito)
"Una vez terminadas las mismas, certificadas y controladas, se implementará el cobro del peaje en el acceso a Salta", indicó por Radio Salta, Federico Casas, director de la Delegación Salta de Vialidad Nacional.
Salta Hoy
14 / 10 / 2026
Casas estimó que el cobro en el -ex peaje Aunor- podría iniciar en el segundo semestre del año que viene.
Además se refirió a la reciente implementación del TelePASE en Cabeza de Buey.
El sistema utiliza un dispositivo adherido al parabrisas y vinculado con la patente para habilitar el paso automático. Cabe recordar que no se acepta efectivo.
"Llevamos menos de una semana y la familiarización marcha muy bien, sobre todo entre los automovilistas que vienen de Buenos Aires y ya lo conocen", dijo el funcionario.
Indicó que los salteños se van acostumbrando de a poco al nuevo sistema.