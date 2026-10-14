Ingreso a Salta por la Ruta 9: Comenzaron las obras en la rotonda de Güemes (Torzalito)

Casas estimó que el cobro en el -ex peaje Aunor- podría iniciar en el segundo semestre del año que viene.

Además se refirió a la reciente implementación del TelePASE en Cabeza de Buey.

El sistema utiliza un dispositivo adherido al parabrisas y vinculado con la patente para habilitar el paso automático. Cabe recordar que no se acepta efectivo.

"Llevamos menos de una semana y la familiarización marcha muy bien, sobre todo entre los automovilistas que vienen de Buenos Aires y ya lo conocen", dijo el funcionario.

Indicó que los salteños se van acostumbrando de a poco al nuevo sistema.