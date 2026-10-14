Encuesta sobre viviendas 2026

Las tareas se desarrollarán durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026, en 18 localidades de la provincia: Salta Capital, Vaqueros, San Lorenzo, Cerrillos, La Merced, El Encón, Rosario de Lerma, Coronel Moldes, General Güemes, San José de Metán, El Galpón, Las Lajitas, Rosario de la Frontera, Cafayate, Iruya, Urundel, San Ramón de la Nueva Orán, Tartagal y General Mosconi.

Al respecto, la coordinadora del Departamento Demográfico y Social de la Dirección General de Estadísticas de la Provincia de Salta, María de los Ángeles Maurín, informó por Radio Salta que “los encuestadores están perfectamente identificados con chalecos”.

“Por una cuestión de seguridad, los trabajadores avisan de su visita en la comisaría de la zona. Luego realizan su trabajo por observación” ,”Si requieren sabe algo más se hará la pregunta que no incluye datos filiatorios", indicó.