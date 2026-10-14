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EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

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Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

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Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

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Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

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Encuesta sobre viviendas 2026

El operativo nacional, comenzó el 1 de octubre y se extenderá hasta diciembre. El relevamiento de viviendas y comercios será base para las encuestas de los próximos 10 años.

Salta Hoy

14 / 10 / 2026

 

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Las tareas se desarrollarán durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2026, en 18 localidades de la provincia: Salta Capital, Vaqueros, San Lorenzo, Cerrillos, La Merced, El Encón, Rosario de Lerma, Coronel Moldes, General Güemes, San José de Metán, El Galpón, Las Lajitas, Rosario de la Frontera, Cafayate, Iruya, Urundel, San Ramón de la Nueva Orán, Tartagal y General Mosconi.

Al respecto, la coordinadora del Departamento Demográfico y Social de la Dirección General de Estadísticas de la Provincia de Salta, María de los Ángeles Maurín, informó por Radio Salta que “los encuestadores están perfectamente identificados con chalecos”. 

“Por una cuestión de seguridad, los trabajadores avisan de su visita en la comisaría de la zona. Luego realizan su trabajo por observación” ,”Si requieren sabe algo más se hará la pregunta que no incluye datos filiatorios", indicó.

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