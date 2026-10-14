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"El compartimento del Fenómeno de El Niño es incierto"

Afectará a todo el planeta con diferentes niveles hasta abril o mayo del 2027.

Salta Hoy

14 / 10 / 2026

 

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Para esta región del país se esperan lluvias intensas en períodos muy cortos de tiempo con aumento de las temperaturas medias. 

El denominado “Súper Niño o Niño Fuerte” también traerá sequías prolongadas que podrían afectar especialmente a la actividad de la agricultura y ganadería. 

"Como fuere, el panorama no es bueno", dijo por Radio Salta, el ingeniero Gustavo Adolfo Ramírez, miembro de la red de Agroclimatología del INTA.

Comentó que todo lo que ocurre con inundaciones en el Litoral es fruto del Fenómeno de El Niño.

Ramírez dijo que la alteración de lluvias y sequías además de las esperadas granizadas afectará a los suelos destinados a la agricultura 

"El pico de fenómeno será desde noviembre de este año a marzo del 2027" comentó 

 

 

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