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“Brochero, musical” viaje al corazón de un cura diferente

La obra fusiona teatro, danza y material audiovisual para retratar la transformación social y la lucha por la educación de las mujeres a finales del Siglo XIX.

Salta Hoy

14 / 10 / 2026

 

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El estreno se realizará este jueves 15 de octubre a las 21:00 horas en la Casa de la Cultura (Caseros 460).

El grupo Nativos Dance Company y Akilla Producciones presentan “Brochero” Musical, una conmovedora obra teatral y coreográfica que invita a descubrir el lado más humano del Santo Cura gaucho a finales de 1800, en un contexto de profundas crisis morales y materiales en Argentina.

El director Luis Quiroz explicó el origen de la inspiración artística de la obra.

El valor de las entradas anticipadas hasta hoy será $15.000. General en día de la función, $20.000. Las mismas pueden adquirirse en boletería del Teatro o de forma online en www.vamos.gob.ar.

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