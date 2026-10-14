Este jueves habrá descacharrado en el barrio Gral. Mosconi

El Municipio realizará un nuevo operativo de descacharrado, en esta ocasión será en el barrio General Mosconi El objetivo es prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue. Hasta la fecha se llevan retiradas 250 toneladas.

Las tareas se llevarán a cabo este jueves 15 en el horario de 8 a 12 hs, en el cuadrante comprendido por: avenida Constitución, avda. YPF, calle Pachi Gorriti y Las Heras. Los vecinos deberán sacar a la vereda los elementos en desuso que puedan acumular agua.

La actividad se realizará de manera conjunta con organismos provinciales y nacionales, además de fuerzas de seguridad y el Ejército, con el objetivo de eliminar potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue y la chikungunya.

El siguiente descacharrado será el día martes 20 en Mirasoles y El Huaico de 8 a 12 hs en el cuadrante comprendido por: av. De la Memoria, Verdad y Justicia, Calle Q, avda. Democracia, avda. Lucrecia Barquet, Ruta 28 y calle Carlos Urrutia

Con la llegada de la primavera y el aumento de las temperaturas, se recomienda revisar patios, jardines y otros espacios al aire libre, eliminar recipientes en desuso y mantener los ambientes limpios y libres de objetos que puedan acumular agua.