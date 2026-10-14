El arte ancestral originario encuentra su espacio en Tartagal

El próximo 24 de octubre a las 11:00 se llevará a cabo la inauguración de la muestra titulada Tejiendo Territorios de Memoria en la ciudad de Tartagal, provincia de Salta. La exposición tendrá lugar en las instalaciones del Centro Cultural de los Pueblos Originarios y reunirá obras destacadas de Claudia Alarcón, el colectivo Silät y la red de mujeres tejedoras que integran la Alianza Wichi.

Este acontecimiento cultural cuenta con el apoyo de la Fundación Amia Amoeoo, la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Provincia de Salta y la Municipalidad de Tartagal. La iniciativa busca visibilizar la fuerza del arte textil ancestral a través del trabajo cotidiano de las creadoras originarias, celebrando a las mujeres tejedoras de sabiduría ancestral.

La propuesta pone en valor expresiones idiomáticas locales en lengua chorote Iyo-owujwua, Ajowet inkijmayejes pat shukie apá, y en lengua wichi, Atsinhay chumhas ta yahanej m’ak ta pajchehen, que traducen el significado profundo del oficio de hilar, entramar y plasmar la historia del territorio en cada pieza.

Con esta exposición, el colectivo busca reafirmar su identidad y transmitir un legado vivo a través de la palabra y el textil: Entrelazamos el tejido con nuestro territorio para mantener encendida la memoria de nuestros antepasados y asegurar que la sabiduría de los pueblos chorote y wichi trascienda a las nuevas generaciones.