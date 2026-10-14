El Cabildo de la Ciudad se teñirá de rosa y celeste

La Municipalidad de Salta acompaña la iniciativa solicitada por el Círculo de Mamás en Duelo “Estrellitas Fugaces” e invita a los vecinos a acercarse este jueves 15 de octubre al Cabildo para acompañar la iluminación conmemorativa, que se realizará de 20 a 00 horas.

La acción se enmarca en el Día Internacional y Provincial de Concientización sobre la Muerte Gestacional, Perinatal y Neonatal, una fecha destinada a visibilizar las pérdidas y promover la empatía hacia las familias que atraviesan el fallecimiento de un bebé durante el embarazo, el parto o poco después del nacimiento.

En esta oportunidad, la fachada del edificio histórico se teñirá de rosa y celeste, colores que simbolizan el amor y el recuerdo. La propuesta busca honrar la memoria de los bebés y reconocer el dolor de sus familias, que muchas veces atraviesan este duelo en silencio.

A través de esta acción, se busca generar conciencia sobre la importancia de acompañar a madres, padres y seres queridos que transitan estas pérdidas, brindando un espacio de reconocimiento, respeto y sensibilidad.