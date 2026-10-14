Salta promueve la artesanía local con una feria especial por el Día de la Madre

El Mercado Artesanal de Salta, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Provincia, invita a visitar la feria “Regalá Artesanías Auténticas”, una propuesta especial en el marco del Día de la Madre que busca promover la producción artesanal local y acercar al público piezas únicas que expresan la identidad y las tradiciones de Salta.

La feria se desarrollará hasta el 31 de octubre, de 10 a 21 horas, en la Casa de la Cultura, Caseros 460, con entrada gratuita.

De la iniciativa participan las distintas Asociaciones de Artesanos del Mercado Artesanal de Salta, quienes ofrecen una amplia variedad de creaciones elaboradas con técnicas tradicionales y saberes transmitidos de generación en generación.

Textiles, objetos decorativos, piezas de cerámica, trabajos en cuero, madera, platería y otras expresiones de la artesanía regional serán parte de esta propuesta que invita a encontrar un regalo especial, auténtico y con historia.

A través de esta feria, el Mercado Artesanal de Salta continúa acompañando y visibilizando el trabajo de los artesanos, fortaleciendo los espacios de comercialización y promoviendo el reconocimiento de la artesanía como expresión viva del patrimonio cultural salteño.

En vísperas de una fecha tan significativa, regalar artesanía es también regalar identidad y tradición, acompañando el trabajo de quienes mantienen vivos los saberes de nuestra tierra.