El municipio suma beneficios para estudiantes y trabajadores de programas municipales

La Municipalidad de Salta continúa promoviendo acuerdos con el sector privado para que más vecinos puedan desarrollar sus emprendimientos, capacitarse y acceder a oportunidades laborales. En este marco, el intendente Emiliano Durand firmó dos convenios de beneficios con los comercios San Juan Electricidad y Crystal Iluminación, que ofrecerán descuentos especiales a quienes participan de distintas propuestas municipales vinculadas con la formación y el trabajo.

Los acuerdos contemplan descuentos del 35% para pagos en efectivo o mediante transferencia, un 20% para pagos con tarjeta de crédito y hasta tres cuotas sin interés con tarjetas seleccionadas. Además, habrá descuentos del 40% en productos seleccionados.

La iniciativa está destinada a estudiantes regulares de la Escuela de Emprendedores, usuarios y beneficiarios de las Fábricas Municipales y las Escuelas de Mecánica, y personas adheridas a la plataforma Laburá Ya. También podrán acceder los empleados municipales.

De esta manera, quienes se capacitan para iniciar o fortalecer una actividad independiente, utilizan maquinaria municipal para desarrollar sus trabajos o buscan insertarse laboralmente podrán reducir los costos de compra de materiales eléctricos y de iluminación necesarios para sus proyectos.

Rubén Abdenur, titular de San Juan Electricidad y Crystal Iluminación, destacó la importancia de acompañar las iniciativas municipales orientadas al desarrollo de nuevos emprendimientos y fuentes de trabajo.

“Firmamos un acuerdo para hacer un descuento especial, no solo para los trabajadores municipales, sino también para toda la gente que acompaña a través de la Escuela de Emprendedores y sus actividades. Nuestro negocio es de materiales eléctricos, un material que se consume a diario en muchas de estas iniciativas”, explicó.

Además, señaló que los beneficios representan un aporte del sector privado para acompañar a quienes buscan generar nuevas oportunidades laborales. “Es un granito de arena que podemos aportar para toda esta actividad que está realizando la Municipalidad para crear nuevos emprendedores, nuevas actividades y nuevas fuentes de trabajo”, expresó.

Por su parte, Sebastián Cohen, subsecretario de Relaciones Institucionales, señaló que estos acuerdos se enmarcan en una política de articulación entre el municipio y los comercios locales para impulsar el desarrollo productivo y económico de la ciudad.

“Este convenio tiene que ver con la impronta de la gestión municipal y de nuestro intendente, que apunta al desarrollo productivo y económico de la ciudad, de los comercios y de los ciudadanos”, sostuvo.

Cohen remarcó que los descuentos permitirán que estudiantes, trabajadores y emprendedores accedan a mejores condiciones para adquirir los materiales que necesitan, y valoró la posibilidad de generar acuerdos con comercios reconocidos de la ciudad.

Cómo acceder a los beneficios

Para utilizar los descuentos, los beneficiarios deberán acercarse a los locales comerciales y acreditar su condición. Los estudiantes de la Escuela de Emprendedores deberán presentar DNI y constancia de alumno regular; quienes utilizan las Fábricas Municipales o las Escuelas de Mecánica, DNI y la constancia correspondiente; y las personas inscriptas en Laburá Ya, la acreditación de su adhesión al programa.

Los empleados municipales podrán presentar DNI y el último recibo de sueldo o la credencial digital con código QR.

Los beneficios se aplicarán sobre los precios de lista vigentes y podrán utilizarse en los establecimientos de San Juan Electricidad, ubicados en avenida Jujuy 502, y Crystal Iluminación, en avenida Jujuy 542. Según se informó durante la firma, se prevé que los descuentos comiencen a aplicarse a partir de la semana próxima.