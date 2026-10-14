La Sinfónica de Salta ofrecerá una noche de grandes clásicos en su 25º aniversario

En el marco de la Temporada 2026 y de la celebración de sus 25 años de trayectoria, la Orquesta Sinfónica de Salta presentará el concierto “Brahms-Prokofiev: De la profundidad al color”, el viernes 23 de octubre a las 21, en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, ubicado en Zuviría 70. La propuesta es organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de Salta.

La velada comenzará con el Concierto para piano n.º 2 de Sergei Prokofiev, una obra de gran exigencia técnica y riqueza expresiva que tendrá como solista invitado al pianista Marcelo Balat. Luego, la orquesta interpretará la Sinfonía n.º 2 de Johannes Brahms, una composición reconocida por su calidez, su profundidad melódica y la riqueza de sus matices. El programa estará dirigido por el director titular de la formación, Jorge Mario Uribe.

La propuesta invita al público a recorrer dos universos musicales contrastantes y complementarios: desde la intensidad dramática y la introspección de Prokofiev hasta la luminosidad, la vitalidad y la amplitud expresiva de Brahms. A través de estas obras, la orquesta propone una experiencia que pone en diálogo distintas formas de explorar la emoción humana mediante el lenguaje sinfónico.

En el marco de este aniversario, el concierto representa una oportunidad para celebrar el recorrido de la Orquesta Sinfónica de Salta y su aporte a la vida cultural de la provincia, con un repertorio que combina la exigencia interpretativa, la sensibilidad artística y la fuerza expresiva de dos grandes compositores de la música clásica.

Las entradas se encuentran disponibles para la compra a través de la plataforma www.vamos.gob.ar y en la boletería del Teatro Provincial Juan Carlos Saravia.