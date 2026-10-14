La Usina Cultural de Salta presenta una agenda con arte, ciencia, teatro y conferencias

La Usina Cultural de Salta ofrecerá desde hoy miércoles y hasta el sábado 17 de octubre una programación que reunirá diseño, ilustración, teatro, formación científica y conferencias. La agenda incluirá encuentros para compartir experiencias profesionales, propuestas artísticas destinadas a las infancias y las familias, una capacitación para docentes y espectáculos abiertos al público.

El miércoles 14 y el jueves 15, desde las 9, se realizará la 17.ª edición de Dementes Gráficas en el Multiespacio. El encuentro convocará a profesionales, estudiantes y personas interesadas en el diseño, la ilustración y la creatividad, con charlas y talleres a cargo de artistas y diseñadores que compartirán sus conocimientos, procesos creativos y experiencias profesionales. La propuesta busca generar un espacio de intercambio, aprendizaje e inspiración, donde los participantes puedan descubrir nuevas perspectivas, establecer vínculos con otros creativos y potenciar su desarrollo artístico y profesional. Las entradas estarán disponibles en vamos.gob.ar.

El miércoles 14, a las 10.30, el Auditorio recibirá El camino de las coplas, una obra destinada a las infancias y las familias, inspirada en la cosmovisión andina. La propuesta integra distintas disciplinas y lenguajes escénicos, como el circo, el canto y el teatro físico, para ofrecer una experiencia artística que acerca al público a los saberes y expresiones culturales de la región. Las entradas se podrán adquirir a través de vamos.gob.ar.

El viernes 16, a las 8.30, la Sala de Formación será sede de la capacitación Ciencia en movimiento: alfabetización científica en el nivel primario. La actividad abordará la enseñanza de las ciencias desde un enfoque STEAM, con énfasis en la curiosidad, la observación y los paseos pedagógicos como estrategias para favorecer el aprendizaje en la escuela primaria.

Ese mismo viernes, a las 21, el Auditorio presentará Boy unipersonal, una propuesta escénica basada en relatos de Boy Olmi. La función invita al público a acercarse a su universo narrativo a través de un formato individual. Las entradas estarán disponibles en vamos.gob.ar.

La programación continuará el sábado 17, a las 20, en el Auditorio, con la conferencia Es hora de hablar, a cargo de Sofía Calvo, licenciada en Psicología y comunicadora. Con un formato íntimo y cercano, Calvo propone un encuentro en el que combina humor y reflexión para poner en palabras emociones, experiencias y pensamientos compartidos que no siempre encuentran espacio para expresarse. A través de un estilo directo, empático y descontracturado, la propuesta busca generar una conexión con el público e invitarlo a reflexionar sobre aquello que muchas veces se siente, pero pocas veces se dice. Las entradas se podrán conseguir en vamos.gob.ar.