Día de la Madre: el Servicio Penitenciario realizará una exposición y venta de productos

El Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta realizará una exposición y venta de productos artesanales en el marco del Día de la Madre, con el objetivo de visibilizar el trabajo que desarrollan las personas privadas de la libertad en los distintos talleres de producción y comercialización de la institución.

La actividad tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de octubre, de 8 a 20, en el salón de Exposición y Ventas de la Dirección de Industrial y Sector Externo de la Unidad Carcelaria N.º 4, ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 813, en la ciudad de Salta.

Durante las tres jornadas, vecinos y visitantes podrán conocer y adquirir una variedad de productos confeccionados artesanalmente, entre los que se encuentran muebles, artículos de cerámica, objetos de hierro y madera, artesanías de alpaca, bolsos, instrumentos musicales y elementos de decoración para el hogar, entre otros.

Las piezas son elaboradas en los talleres de producción que funcionan en las distintas unidades carcelarias, mediante propuestas de capacitación y laborterapia coordinadas por las áreas correspondientes del Servicio Penitenciario, con el acompañamiento del personal penitenciario.

Estas actividades permiten desarrollar habilidades prácticas, aprender oficios y fortalecer hábitos vinculados al trabajo, al tiempo que promueven la creatividad y la producción artesanal.

La exposición constituye, además, una oportunidad para que la comunidad acceda a productos realizados por las personas privadas de la libertad y conozca las iniciativas institucionales orientadas a la formación y a la futura inserción social y laboral.