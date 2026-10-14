Estudiantes salteños brillaron en el Concurso Internacional Infomatrix y Robomatrix 2026

Estudiantes de la provincia de Salta obtuvieron destacados reconocimientos en el XXI Concurso Internacional Infomatrix y la XVII Liga de Robótica Robomatrix 2026, realizados en Realicó, La Pampa.

Con trabajo en equipo y dedicación, los alumnos del Taller de Robótica del Chip 8203 (Centro de Computación) y del Taller de Educación Digital de la Escuela N° 4694 San L. Murialdo, de Rosario de la Frontera, presentaron iniciativas enfocadas en el aprendizaje práctico y la innovación tecnológica.

Los alumnos salteños galardonados y sus proyectos:

Medalla de Plata - Carlos Rovatti, Luciano Flores y Stefano Diez: Creadores de BIKESENSE, una propuesta tecnológica al servicio de la seguridad (Chip 8203). Docentes: Javier Alarcón, María Elena Checa y David Romano.

Medalla de Bronce - Jonas Ibazeta Navarro: Desarrollador de HUMEDRON, un proyecto enfocado en la creatividad y el cuidado ambiental (Chip 8203). Docentes: Javier Alarcón, María Elena Checa y David Romano.

Medalla de Bronce - Sofía Coronel, Delfina Villalba y Julieta Romano: Alumnas de 6.º grado, autoras de “Cartel Guardián, a la escuela la cuidamos entre todos” (Escuela San L. Murialdo). Docentes: Cecilia Santillán, Mirta Rosales y Fabiana Avendaño.

Mención Honorífica - Martina Ruiz, Nahuel Giménez y Álvarez: Creadores de “Sembrando Robótica: hidroponia” (Escuela San L. Murialdo). Docentes: Yamila Humacata, Bibiana Cañizares y Edith Del Valle Noms.

Mención Honorífica - Martina Dieringer, Maira Torrado y Ángel Sánchez: Presentadores del proyecto “Guardianes de Huellitas” (Escuela San L. Murialdo).

Docentes: Yamila Humacata, Bibiana Cañizares, Gisell Medina y Mariana Villarreal.

Thiago Lugones, Isaías Salvatierra y Nahuel Romano: Expositores con la iniciativa CHIPSALTA (Chip 8203). Docentes: Javier Alarcón, María Elena Checa y David Romano.

Cada presentación reflejó la capacidad de los jóvenes para detectar necesidades concretas de su entorno y transformarlas en soluciones funcionales mediante la programación, la robótica y el trabajo colaborativo.