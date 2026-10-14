Salud brindó más de 500 prestaciones en comunidades del norte provincial

El secretario de Servicios de Salud, Martín Monerris, y el subsecretario de Gestión de Salud, Luciano Giasso, recibieron a representantes de la Fundación Morillo Canta por los Niños, quienes presentaron los resultados del operativo y destacaron la importancia de sostener el trabajo coordinado entre las instituciones.

Salud brindó más de 500 prestaciones durante un operativo integral desarrollado del 5 al 9 de octubre en las comunidades de El Gritao, paraje La Paz, El Coleto, Fortín Belgrano y Coronel Page, mediante un trabajo conjunto con la Fundación Morillo Canta por los Niños y el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta.

La iniciativa permitió acercar servicios sanitarios a pobladores de la zona, con la participación de profesionales de distintas especialidades y equipos interdisciplinarios. Como resultado, se otorgaron más de 300 turnos médicos, se obtuvieron más de 100 muestras de sangre para análisis de laboratorio y se realizaron más de 10 muestras ginecológicas.

Además, más de 30 niños y niñas recibieron acompañamiento de profesionales de psicología, psicopedagogía y trabajo social, mientras que se efectuaron más de 60 derivaciones para garantizar la continuidad de estudios y tratamientos, de los cuales 10 corresponden a pacientes pediátricos.

El secretario de Servicios de Salud, Martín Monerris, destacó que “el trabajo conjunto se enmarca en la estrategia de federalización de la salud, orientada a facilitar el acceso a los servicios sanitarios en distintos puntos de la provincia”.

Por su parte, los representantes de la Fundación Morillos Canta por los Niños, expresaron que, “la articulación entre el sistema público de salud, las organizaciones sociales y las comunidades para acercar prestaciones, detectar necesidades y facilitar el seguimiento de pacientes en el interior provincial”.

Durante las jornadas participaron profesionales de clínica médica, pediatría, urología, odontología, obstetricia y bioquímica, entre otras disciplinas. Las evaluaciones permitieron identificar necesidades de atención especializada y gestionar derivaciones a oftalmología, cirugía general y traumatología, además de estudios complementarios.

La Fundación Morillo Canta por los Niños es una organización sin fines de lucro liderada por el músico Christian Herrera, desarrolla desde hace años acciones solidarias en el norte salteño. En este trabajo conjunto, el Ministerio de Salud Pública acompaña con logística, móviles y recursos sanitarios, fortaleciendo el alcance territorial de las prestaciones y el acceso a la atención en comunidades del departamento Rivadavia.