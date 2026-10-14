Keiko Fujimori impone nuevas reglas en las escuelas de Perú

Como en los tiempos de antes. La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, anunció una serie de nuevas reglas para las escuelas públicas que incluyen la obligación de llevar el pelo corto para los alumnos varones, la prohibición de teñirse el cabello, utilizar maquillaje o llevar las uñas pintadas y restricciones al uso de teléfonos celulares durante las clases. Las disposiciones forman parte de los nuevos Lineamientos para la Gestión de la Disciplina Escolar, una iniciativa presentada el lunes 12 de octubre con el objetivo de recuperar el orden en las aulas, fortalecer la autoridad de los docentes y establecer sanciones más estrictas frente a situaciones de violencia y conductas consideradas graves.

El anuncio se realizó en la institución educativa Felipe Santiago Estenos, ubicada en Chaclacayo, al este de Lima, durante un acto encabezado por Fujimori y el ministro de Educación, José Antonio Chang. Allí, la mandataria defendió la necesidad de establecer normas de comportamiento y presentación personal más rigurosas para los estudiantes. La propuesta también contempla recuperar las calificaciones de conducta, establecer mecanismos de suspensión y permitir la expulsión de alumnos que cometan infracciones de especial gravedad.

Las medidas despertaron un debate en Perú por el alcance de las restricciones y su relación con los problemas de convivencia escolar. Mientras el Gobierno sostiene que las nuevas disposiciones permitirán recuperar la disciplina y prevenir situaciones de violencia, especialistas en educación cuestionan que regular el cabello, el maquillaje o la vestimenta de los adolescentes contribuya efectivamente a mejorar la convivencia dentro de las instituciones.

Las nuevas reglas para los estudiantes

Uno de los puntos que más repercusión generó fue el anuncio de normas estrictas sobre la presentación personal de los alumnos. Durante el acto, Fujimori explicó que los estudiantes varones deberán concurrir a las escuelas con el cabello corto y que no estará permitido teñirse el pelo ni utilizar maquillaje.

"Los hombrecitos deben venir con el pelo corto. Está prohibido pintarse el pelo o maquillarse", expresó la presidenta durante la presentación del nuevo reglamento.

El ministro de Educación, José Antonio Chang, amplió las disposiciones y señaló que también se restringirá el uso de uñas pintadas y se establecerán criterios específicos sobre la vestimenta escolar.

En el caso de las alumnas, las nuevas normas contemplan que las faldas de los uniformes deberán extenderse por debajo de las rodillas. La intención del Gobierno es establecer pautas comunes de presentación personal para los estudiantes que asisten a establecimientos educativos públicos.

Según explicó el Ministerio de Educación, estas disposiciones no tendrán el mismo alcance en las instituciones privadas, que conservarán autonomía para establecer sus propias reglas de presentación personal.

Qué pasará con los celulares en las escuelas de Perú

Otro de los aspectos centrales del nuevo reglamento es la restricción del uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos durante las clases. La medida busca limitar las distracciones y reforzar la atención de los estudiantes durante las actividades escolares.

De acuerdo con los lineamientos presentados, los alumnos no podrán utilizar sus teléfonos durante las clases, salvo que exista una autorización expresa del docente para una actividad determinada. El uso indebido de dispositivos electrónicos podrá ser considerado una falta dentro del régimen disciplinario.

El proyecto también contempla sanciones frente a las llegadas tarde reiteradas. Según la información difundida por el Ministerio de Educación, acumular más de tres tardanzas injustificadas durante un bimestre podrá ser considerado una falta grave.

De esta manera, la propuesta no se limita a la apariencia personal, sino que busca establecer un sistema más amplio de control sobre la asistencia, el comportamiento y el cumplimiento de las normas escolares.

Fujimori busca recuperar la autoridad docente y permitir expulsiones por faltas graves

La iniciativa forma parte de una política más amplia del Gobierno peruano orientada a reforzar la disciplina dentro de las instituciones educativas. Durante la presentación, Fujimori vinculó las medidas con la necesidad de combatir la violencia entre estudiantes y devolverles autoridad a los docentes y directivos.

"El orden no solamente es en las calles, también tiene que regresar a nuestras escuelas, a nuestras aulas", afirmó la mandataria al explicar los objetivos de la propuesta.

El nuevo régimen contempla diferentes niveles de faltas y sanciones proporcionales a su gravedad. Entre las medidas previstas aparecen suspensiones, matrícula condicional y la posibilidad de la expulsión, una medida que permitirá eparar definitivamente de una institución a estudiantes que cometan infracciones muy graves.

Entre las conductas que podrían justificar las sanciones más severas se mencionan hechos de violencia sexual, acoso escolar grave, extorsión, actos de odio o situaciones que pongan en riesgo la integridad de integrantes de la comunidad educativa.

Las autoridades también señalaron que se contemplarán mecanismos de acompañamiento psicológico y acciones destinadas a la reinserción educativa, especialmente en situaciones que requieran una intervención más amplia que una sanción disciplinaria.

Especialistas cuestionan las restricciones sobre la apariencia

Las nuevas reglas fueron cuestionadas por especialistas que consideran que la disciplina escolar no debería centrarse en aspectos como el largo del cabello, el maquillaje o la vestimenta.

Una de las voces críticas fue Ana Andrade Pacora, exviceministra de Gestión Pedagógica de Perú, quien advirtió que las disposiciones representan un retroceso en la concepción de la educación y cuestionó especialmente las restricciones que afectan a las alumnas.

Según expresó en declaraciones recogidas por el diario español El País, las medidas son equivocadas y podrían significar un retroceso de varias décadas en materia educativa. La especialista sostuvo que imponer determinadas pautas de apariencia no garantiza una mejor convivencia escolar y que las instituciones deberían concentrarse en promover el respeto, la responsabilidad y la formación ciudadana.

También cuestionó que las restricciones sobre la vestimenta femenina puedan transmitir mensajes discriminatorios, al colocar sobre las estudiantes parte de la responsabilidad de evitar situaciones de acoso.

El debate se produce en un contexto de preocupación por la violencia dentro de las escuelas peruanas. Según cifras del Ministerio de Educación citadas por medios locales e internacionales, entre enero y agosto de 2026 se registraron 11.805 casos de violencia escolar, una problemática que incluye agresiones entre estudiantes y otras situaciones que afectan la convivencia educativa.

Cuándo comenzarán a aplicarse las nuevas reglas escolares

Aunque Fujimori presentó públicamente los nuevos Lineamientos para la Gestión de la Disciplina Escolar, las disposiciones todavía deben completar el proceso de aprobación oficial.

El documento será sometido a una etapa de prepublicación durante la cual especialistas, familias y ciudadanos podrán realizar observaciones y aportes. Una vez aprobada y publicada la normativa, las instituciones educativas dispondrán de un plazo de 30 días para adaptar sus documentos de gestión interna a los nuevos criterios.

Por lo tanto, las restricciones anunciadas todavía no deben confundirse con normas que ya estén aplicándose de manera generalizada en todas las escuelas públicas.

La decisión del Gobierno peruano abrió una discusión que va más allá de los uniformes y la apariencia de los estudiantes: hasta dónde puede intervenir el Estado en la presentación personal de los alumnos y qué medidas resultan efectivas para combatir la violencia escolar.