Lula lanza un paquete de condonación de deudas

El Gobierno de Brasil anunció ayer un paquete de cinco medidas dirigidas a emprendedores individuales con enfoque en la reducción del endeudamiento, el acceso a recursos para inversión y la simplificación de reglas en pequeños negocios.

El anuncio fue hecho por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y la iniciativa principal consiste en la presentación ante el Congreso de un proyecto de ley complementario que prevé la condonación de deudas de microempresarios con el Gobierno.

La propuesta podrá beneficiar a cerca de 3,6 millones de pequeños emprendedores y alcanzar los 12.600 millones de reales (2.520 millones de dólares) en débitos acumulados. Lula da Silva argumentó que mantener esas deudas dificulta el acceso al crédito y el crecimiento de los negocios.

En tanto, el ministro de Hacienda de Brasil, Dario Durigan, argumentó que la propuesta permitirá también extinguir cobros y acciones judiciales relacionadas con esos débitos, además de retirar restricciones derivadas de la morosidad y posibilitar la regularización de los emprendimientos.

Otra medida es la negociación de las deudas privadas de los pequeños emprendedores con la expectativa de facilitar el acceso a nuevas líneas de crédito. El paquete prevé también un programa de transferencia directa de recursos para la adquisición de equipos, así como mejoras en la producción, los ingresos y la facturación.

Esta y otras medidas de Luiz Inácio Lula Da Silva, como la de subsidiar el precio de los combustibles para que la crisis petrolera mundial no afecte a los brasileños, se producen después de que el Índice de Precios al Consumidor Amplio, indicador oficial de la inflación en Brasil, registró un aumento del 0,82 por ciento en septiembre anterior, con una variación acumulada del 4,58 por ciento en 12 meses, es decir, por encima del techo de la meta oficial del 4,5 por ciento.

En la primera vuelta electoral del pasado 4 de octubre, el candidato opositor Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), obtuvo el 47,03 por ciento de los votos, frente al 45,16 por ciento de Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), según los resultados del Tribunal Superior Electoral, pero como ninguno superó el 50 por ciento, ambos disputarán un balotaje.