El Papa León evoluciona favorablemente tras su operación

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó este miércoles sobre la evolución postoperatoria del Papa Francisco, quien fue sometido a una intervención quirúrgica reciente. Según el comunicado emitido por los médicos Luigi Carbone, director de la Dirección de Salud e Higiene del Governatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano, y Stefano Margaritora, jefe del equipo de cirugía torácica del Policlínico Gemelli, el Santo Padre presenta una recuperación normal.

"Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a los análisis de sangre y a la radiografía de tórax previstos tras la intervención. Los resultados confirman una evolución postoperatoria normal: los valores se encuentran dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada", señala el boletín médico difundido por la Santa Sede.

El informe añade que el Pontífice "ha realizado fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por la habitación. Ha retomado su alimentación habitual, tomando el desayuno y el almuerzo". Los facultativos concluyen que "la evolución sigue según lo previsto".

Por su parte, Matteo Bruni, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, comunicó a los periodistas acreditados que el estado de ánimo del Papa es bueno. La próxima actualización sobre la salud del Santo Padre está programada para la mañana del 15 de octubre.