Salta será sede del Congreso Nacional e Internacional 2027 de FAPED

La decisión se tomó en el marco del 56.° Congreso Anual de la FAPED, que se está llevando a cabo actualmente en la ciudad de Córdoba. Allí, el Círculo de Periodistas Deportivos de Salta estuvo representado por su vicepresidente, Facundo Gaspar, y por los miembros de la comisión directiva Jimena Flores Arias, Fernando Salas, Pablo Oriz y Edgardo Rivero.

Más de 20 círculos

La Liga Salteña Hotel será el espacio que albergará a los delegados de más de 20 círculos de periodistas deportivos de la Argentina, junto con representantes de círculos de distintos países latinoamericanos. Además de las instancias institucionales propias del congreso, se realizarán charlas abiertas con referentes del deporte nacional, que también estarán destinadas a los socios del Círculo de Periodistas Deportivos de Salta.

La realización del congreso coincide con la celebración de los 60 años del Círculo, lo que convierte al evento en un hito para la institución y para el periodismo deportivo salteño.

La postulación de Salta como sede contó con el aval del Ente de Turismo de la ciudad, un respaldo clave que reconoce el potencial de Salta para recibir encuentros de alcance nacional e internacional.

En las próximas semanas se darán a conocer más detalles sobre la agenda, los invitados y las actividades del congreso.

Un gran orgullo

La presidenta del Círculo de Periodistas Deportivos de Salta, Mariela Fuentes, destacó la importancia de la designación y el compromiso que implica: “Vamos a trabajar para que todos juntos podamos demostrar que Salta está a la altura de recibir un evento de esta magnitud. Es un orgullo para nuestra institución y una enorme oportunidad para mostrar nuestra ciudad y nuestro periodismo deportivo”.