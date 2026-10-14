El Plan META convoca a clubes, deportistas y municipios de toda Salta a ser parte

El Gobierno de Salta mantiene abiertas las inscripciones para el Plan META, una política integral que entiende al deporte como un derecho y una herramienta de crecimiento personal y comunitario. El objetivo es que la práctica, la infraestructura y el acompañamiento del Estado lleguen a todo el territorio.

Está organizado en cuatro ejes: Clubes, que fortalece a las instituciones barriales por su rol de contención social con respaldo económico y organizacional; e Infraestructura, financia obras, refacciones y puesta en valor de playones y complejos municipales.

Los otros dos son Mérito Deportivo, que acompaña al talento salteño con apoyos específicos y formación; y Competencias, promueve la participación masiva a través de torneos integradores como la Copa Güemes y Fútbol de los Barrios.

Desde el Ministerio de Turismo y Deportes invitan a dirigentes, atletas, entrenadores, y equipos a anotarse. Los requisitos y el formulario están disponibles en el sitio oficial http://www.meta.gob.ar.