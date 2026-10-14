Los servicios aumentaron casi un 42% en un año y golpean el bolsillo

Los precios de los servicios siguen aumentando por encima de los bienes. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), los servicios registraron un incremento del 41,9% interanual en septiembre, mientras que los bienes aumentaron 29,2%, una diferencia de 12,7 puntos porcentuales.

Esta diferencia también se reflejó en el acumulado de los primeros nueve meses del año: mientras los servicios aumentaron 30,2%, los bienes subieron 20,4%. En septiembre, los servicios registraron un incremento del 2,4% mensual, frente al 1,7% de los bienes. Por su parte, la inflación general fue del 1,9% mensual, acumuló 23,6% en lo que va del año y alcanzó el 33,4% interanual, lo que refleja una dinámica de precios que avanza a dos velocidades.

Entre los rubros relevados, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró un incremento del 3,1 ptos. en septiembre y 49,1% interanual, casi 16 puntos porcentuales por encima del índice general. En la comparación interanual, la categoría presentó importantes diferencias regionales: el mayor aumento se registró en el Noreste (76,9%), seguido por el Noroeste (52%), la región Pampeana (49,3%), Cuyo (49,1%), Patagonia (48,6%) y el Gran Buenos Aires (45,2%).

Educación fue otra de las divisiones que superó la inflación general, con una suba del 39,9% interanual. Los mayores incrementos se observaron en el Noreste (45,3%), seguido por el Noroeste (41,9%), el Gran Buenos Aires (41,1%), Patagonia (38,9%), Cuyo (37,3%) y la región Pampeana (37,1%). En septiembre, los precios de esta división aumentaron 3% a nivel nacional.

Transporte acumuló una suba del 36,2% interanual, aunque el servicio de transporte público mostró incrementos superiores en distintas regiones. En Cuyo aumentó 59,8%, en la región Pampeana 54,9%, en el Gran Buenos Aires 53,2%, en el Noroeste 51,4%, en Patagonia 42,5% y en el Noreste 24,9%, lo que evidencia una marcada dispersión territorial.

Las comunicaciones también se ubicaron por encima del promedio general, con un incremento del 37,3% interanual. Dentro de esta división, los servicios de telefonía e internet aumentaron 39% en el Gran Buenos Aires, 36,8% en Cuyo, 36,4% en la región Pampeana, 36,1% en el Noreste, 35,8% en el Noroeste y 34% en Patagonia.

En otros consumos habituales, los servicios recreativos y culturales acumularon aumentos del 48,3% interanual en la región Pampeana, 40,2% en el GBA, 36,1% en el Noreste, 34,9% en el Noroeste, 27,8% en Cuyo y 24,5% en Patagonia.

La diferencia no solo se mantuvo durante septiembre sino que se amplió. Así, mientras el índice general permanece por debajo del 2% mensual, los gastos de servicios sostienen una dinámica de aumento superior a la de los bienes, especialmente en categorías de consumo diario para los argentinos.