Orán: secuestraron 580 kilos de hojas de coca, cigarrillos y más de 10 kilos de marihuana

En el primero, personal de la Sección “Agua Blanca” se encontraba realizando un patrullaje pedestre por el sector de “Chalanas Viejas”, cuando observó a varias personas que transportaban bultos sobre sus espaldas. Al advertir la presencia de los uniformados, los involucrados abandonaron la carga y emprendieron una huida.

Al momento de inspeccionar el contenido, los gendarmes detectaron hojas de coca con un peso de 340 kilos.

En el segundo accionar, efectivos de la Sección “28 de Julio” con apoyo de la Unidad de Reconocimiento “Tucumán” realizaban un patrullaje por la Ruta Nacional Nº 50, en el sector denominado “El Tomatal”, cuando visualizaron ciudadanos trasladando bolsas, que al ver a los gendarmes abandonaron sus lonas cargadas y huyeron hacia zona montuosa.

Tras efectuar la requisa de la carga, los funcionarios hallaron hojas de coca con un peso de 240 kilos y 1.500 atados de cigarrillos. En ambos casos, en infracción a la Ley 22.415, intervino la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Orán.

Finalmente, integrantes de la Sección “Núcleo”, en conjunto con el Grupo Especial Antinarcóticos “Salta” (GEANSA) dieron cumplimiento a una orden judicial de apertura de una encomienda interdictada a principios del mes. Al abrirla, los uniformados constataron 10 paquetes amorfos con sustancia vegetal verde amarronada.

Personal de Criminalística y Estudios Forenses realizó la prueba de orientación de campo Narcotest, que arrojó resultado positivo para marihuana con un peso de 10 kilos 080 gramos.

Intervino el Juzgado Federal de Garantías de Orán y la Sede Fiscal Descentralizada de Orán que dispusieron el secuestro de la droga y se realicen las actuaciones en rigor.