Imputan a un policía por conducir alcoholizado y causar un choque

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, dispuso la citación a audiencia de imputación de un efectivo policial de 25 años como presunto autor del delito de lesiones culposas graves agravadas en accidente de tránsito, previsto en el artículo 94 bis, segundo párrafo, del Código Penal.

La audiencia está prevista para el jueves 15 de octubre, en el marco de la investigación por un siniestro vial ocurrido sobre la ruta provincial 36, a la altura del kilómetro 9, en inmediaciones del ingreso a barrio Rastreador Fournier.

El hecho ocurrió el 3 de octubre, alrededor de las 6 de la mañana, cuando una mujer intentaba cruzar la ruta en dirección al mencionado barrio. La damnificada manifestó que, antes de iniciar el cruce, observó hacia ambos lados y no advirtió la presencia de vehículos.

Cuando había recorrido casi toda la calzada, habría sido embestida por una motocicleta que, según su relato y el de un testigo presencial, circulaba a gran velocidad en dirección a Campo Quijano.

Como consecuencia del impacto, la mujer sufrió distintas lesiones, entre ellas una fractura de peroné izquierdo, que requirió una intervención quirúrgica con colocación de tornillos. El certificado médico estableció un tiempo estimado de curación e incapacidad laboral de 90 días, salvo complicaciones o secuelas.

Entre las actuaciones policiales incorporadas a la investigación se encuentra el test de alcoholemia realizado al conductor de la motocicleta, que arrojó un resultado positivo de 1,284 gramos de alcohol por litro de sangre.

La imputación se sustenta en las actuaciones policiales, el test de alcoholemia, las declaraciones testimoniales, la denuncia de la damnificada y el certificado médico que acredita las lesiones sufridas.

En atención a las circunstancias investigadas, la Fiscalía también dispuso oficiar, en carácter de recomendación, a los municipios de Rosario de Lerma y Campo Quijano y a la Subsecretaría de Seguridad Vial de la Provincia, para que se realicen controles de tránsito periódicos destinados a verificar el cumplimiento de las condiciones legales para circular.