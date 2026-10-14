Corte programado de luz afecta el servicio de agua potable en barrios de la zona oeste
La interrupción comenzó a las 8:00 y se extenderá hasta hoy al mediodía.
Salta Hoy
14 / 10 / 2026
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Tienen baja presión o cortes en el suministro los barrios AATRA, 20 de Febrero, La Loma y Soberanía Nacional.
También afecta a los vecinos de Villa Luján, Militar, General Arenales sección J y 26 Viviendas.
Aguas del Norte atiende consultas o reclamos en el 0800 88 88 2482 y por WhatsApp al 3875 83 83 87.