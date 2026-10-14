Corte programado de luz afecta el servicio de agua potable en barrios de la zona oeste

Tienen baja presión o cortes en el suministro los barrios AATRA, 20 de Febrero, La Loma y Soberanía Nacional.

También afecta a los vecinos de Villa Luján, Militar, General Arenales sección J y 26 Viviendas.

Aguas del Norte atiende consultas o reclamos en el 0800 88 88 2482 y por WhatsApp al 3875 83 83 87.