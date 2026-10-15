Tragedia en la Ruta Nacional 81 se cobra la víctima número 101 en  siniestros viales

El siniestro vial ocurrió este miércoles cerca de las 15:00. Fue derivado de urgencia al hospital de Embarcación, pero falleció cerca de las 16:00.

La acompañante, una mujer de 66 años, también oriunda de Morillo, sufrió lesiones que, en principio, no serían de gravedad.

Según las primeras versiones, el conductor se habría dormido al volante, cuando regresaban de realizar compras en la feria de Orán.

Con este caso, suman 101 las víctimas fatales en accidentes de tránsito en la provincia de Salta en lo que va del año.

En el transcurso de octubre, ya se registran 5 personas fallecidas.

El ritmo de siniestralidad es similar al del año pasado, que cerró octubre con 14 muertes, lo que genera preocupación.