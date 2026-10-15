 imagen

EN VIVO 09:00 a 13:00 HRS

La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Tragedia en la Ruta Nacional 81 se cobra la víctima número 101 en  siniestros viales

Un hombre de 30 años falleció tras salir despedido en el vuelco de una camioneta Ford Ranger cerca de la localidad de Dragones, jurisdicción de Embarcación, departamento San Martín.

Salta Hoy

15 / 10 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El siniestro vial ocurrió este miércoles cerca de las 15:00. Fue derivado de urgencia al hospital de Embarcación, pero falleció cerca de las 16:00. 

La acompañante, una mujer de 66 años, también oriunda de Morillo, sufrió lesiones que, en principio, no serían de gravedad.

Según las primeras versiones, el conductor se habría dormido al volante, cuando regresaban de realizar compras en la feria de Orán. 

Con este caso, suman 101 las víctimas fatales en accidentes de tránsito en la provincia de Salta en lo que va del año. 

En el transcurso de octubre, ya se registran 5 personas fallecidas. 

El ritmo de siniestralidad es similar al del año pasado, que cerró octubre con 14 muertes, lo que genera preocupación.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO