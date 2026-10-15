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La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

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Un auto chocó contra un patrullero en el macrocentro

El siniestro vial ocurrió hoy en hora pico cerca de las 7:30 sobre calle Jujuy casi San Martín. Un policía resultó herido y fue trasladado a una clínica privada.

Salta Hoy

15 / 10 / 2026

 

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Por causas que se investigan, un automóvil Toyota Corolla colisionó contra un patrullero de la Policía de Salta que estaba detenido por el semáforo en rojo.

Al ponerse en verde, comenzó a avanzar y fue impactado de atrás por el auto.

Se sospecha que la causa fue un descuido o distracción, posiblemente por el uso del celular, de una mujer de 44 años quien resultó ilesa. 

El chofer del patrullero sufrió secuelas por el impacto, le colocaron cuello ortopédico y fue derivado a una clínica privada. 

En la zona el tránsito estuvo reducido a media calzada.

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