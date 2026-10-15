Todas las colectividades muestran sus culturas

"Será el próximo sábado 17 de octubre desde las 18:00 horas y hasta la medianoche", indicó Claudia Vilte, coordinadora general de la Escuela de Emprendedores de la Municipalidad de Salta.

Beto Lima, natural de Brasil anticipó que en el stand de su país se encontrarán las típicas comidas y bebidas cariocas como la feijoada y la caipiriña.