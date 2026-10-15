La recaudación salteña sigue en picada, de la mano del IVA

La caída alcanza el 14% con respecto a 2023 y un 5,9% comparado con el año pasado.

Por Radio Salta, Mercedes Uldry, directora General de Rentas de la Provincia habló de los números.

"Si nosotros nos situamos en el periodo 2025 interanual versus el 2026, en donde nuestra recaudación en términos reales tuvimos una baja de un 5,9. Esta posición, va atada a la evolución del IVA en Salta", indicó la funcionaria.

Anticipó que "de enero a agosto del 2025 versus 2026 en términos reales, el IVA también bajó menos 6,34. Esto significa que bajó la actividad económica. El comercio es la más afectada, después sigue la industria y la construcción".

Sostuvo que los guarismos no sorprenden a las autoridades provinciales. "De 24 provincias del 2023 versus el 2026, 19 tienen caídas", comentó Uldry.

En otra línea explicó el impacto sobre el impuesto de ingresos brutos.

"El comercio es la alícuota más gravosa que tiene Salta, para agricultura y ganadería es cero. La minería en Salta está exenta, paga cero en ingresos brutos y paga cero también en impuesto de sellos por la ley 6873. ¿En qué nos beneficia a nosotros la minería? Todo lo que son las proveedoras mineras, el movimiento económico alrededor de la minería, el turismo", ejemplificó Uldry.