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Restituyen a sus dueños legítimos 39 celulares robados

Los equipos fueron recuperados en distintos operativos de la Brigada de Investigaciones Zona Centro-Oeste. Los procedimientos estuvieron vinculados con robos, hurtos y sustracciones en locales bailables.

Salta Hoy

15 / 10 / 2026

 

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Los 39 propietarios ya fueron notificados para retirar sus teléfonos. 

La entrega se realiza por disposición judicial en el área de la Dirección de Investigaciones, ubicada en el barrio Scalabrini Ortiz, cerca del barrio San Remo y del estadio Martearena. 

En el lugar, se le toma al damnificado una ampliación de denuncia y se constata fehacientemente la propiedad del aparato antes de reintegrárselo.

 


 

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