Avanza el análisis del Presupuesto Provincial 2027

El funcionario detalló que en agosto se solicitó la propuesta a ministerios, organismos y empresas estatales, y actualmente se mantienen reuniones con intendentes, legisladores y referentes de cada localidad.

Dib Ashur sostuvo que el objetivo es relevar las necesidades específicas para consolidar un proyecto federal y expresó que el documento final será enviado a la Legislatura para su evaluación, debate y aprobación..

Dijo que aún quedan pendientes cinco reuniones de trabajo para culminar la ronda de consultas.