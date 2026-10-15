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Avanza el análisis del Presupuesto Provincial 2027

"Estamos a cinco reuniones para terminar el proyecto que elevaremos a la Legislatura" dijo esta mañana, Roberto Dib Ashur, ministro de Economía de la provincia. 

Salta Hoy

15 / 10 / 2026

 

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El funcionario detalló que en agosto se solicitó la propuesta a ministerios, organismos y empresas estatales, y actualmente se mantienen reuniones con intendentes, legisladores y referentes de cada localidad.

Dib Ashur sostuvo que el objetivo es relevar las necesidades específicas para consolidar un proyecto federal y expresó que el documento final será enviado a la Legislatura para su evaluación, debate y aprobación..

Dijo que aún quedan pendientes cinco reuniones de trabajo para culminar la ronda de consultas.  

 

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