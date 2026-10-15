Inició el proceso participativo para postular a Fabián Vittar como juez de la Corte de Justicia

El plazo será de 15 días hábiles administrativos, según lo contempla la Ley Provincial N.º 8311.

Las presentaciones se recibirán por escrito de 8 a 14 en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos en calle Santiago del Estero 2291 o por correo electrónico secretariajusticiasalta@gmail.com

Los antecedentes del postulante y la normativa están disponibles en el sitio web del Ministerio de Gobierno y Justicia.



