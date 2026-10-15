Inició el proceso participativo para postular a Fabián Vittar como juez de la Corte de Justicia
La convocatoria está a cargo del Ministerio de Gobierno y Justicia. La ciudadanía y distintas organizaciones podrán presentar adhesiones, observaciones y opiniones.
Salta Hoy
15 / 10 / 2026
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El plazo será de 15 días hábiles administrativos, según lo contempla la Ley Provincial N.º 8311.
Las presentaciones se recibirán por escrito de 8 a 14 en la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos en calle Santiago del Estero 2291 o por correo electrónico secretariajusticiasalta@gmail.com
Los antecedentes del postulante y la normativa están disponibles en el sitio web del Ministerio de Gobierno y Justicia.