Ordenaron la inmediata detención del exjuez federal Raúl Reynoso

La Justicia Federal ordenó este jueves la inmediata detención de Raúl Juan Reynoso. El exjuez federal de Orán deberá ser alojado transitoriamente en dependencias de Gendarmería Nacional hasta que se consiga cupo en una cárcel federal, después de que la Corte Suprema dejara firme su condena a cinco años de prisión por favorecer al narcotraficante Delfín Castedo.

La resolución fue dictada por el Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta, con la firma del juez Jorge Gamal Chamia, a pedido del fiscal general Carlos Martín Amad. El representante del Ministerio Público Fiscal también solicitó unificar esa condena con la anterior de 13 años mediante la suma aritmética de las penas. De prosperar ese planteo, la pena única sería de 18 años de prisión.

La orden modifica la situación del exmagistrado. Tras el fallo de la Corte, conocido ayer, la posibilidad de una detención se convirtió en una medida judicial expresa: “Procédase a la inmediata detención de Raúl Juan Reynoso”, dispuso el tribunal.

El procedimiento quedó a cargo del Escuadrón N° 45 “Salta” de Gendarmería Nacional. La resolución ordena que esa fuerza lo detenga y lo aloje de manera transitoria hasta que pueda ser trasladado al Servicio Penitenciario Federal. Los documentos judiciales consultados por El Tribuno acreditan la orden, aunque no permiten confirmar que la detención ya se haya concretado.

Pedido fiscal

Amad presentó el pedido este jueves, luego de que el máximo tribunal rechazara el recurso de queja de la defensa por falta de fundamentación autónoma. Esa decisión dejó firme la condena a cinco años por cohecho pasivo, falsedad ideológica de documento público y concusión.

En su presentación, el fiscal recordó que la sentencia había mantenido a Reynoso en libertad hasta que adquiriera firmeza. Cumplida esa condición, solicitó su ejecución inmediata y el alojamiento del condenado en dependencias del Servicio Penitenciario Federal.

El tribunal hizo lugar al pedido y ordenó oficiar a la Dirección Nacional del Régimen Correccional para que gestione un cupo en una unidad penitenciaria cercana al domicilio de Reynoso. Mientras se tramita ese alojamiento, dispuso su permanencia transitoria en Gendarmería.