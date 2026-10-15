Incidentes en la Marcha Federal Universitaria: gases lacrimógenos, hidrantes y piedras

La quinta Marcha Federal Universitaria registró incidentes en la Plaza del Congreso, minutos antes del acto central encabezado por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Las fuerzas de seguridad desplegadas en el lugar lanzaron gases lacrimógenos y utilizaron camiones hidrantes contra los manifestantes. Durante los enfrentamientos, hubo personas que arrojaron piedras hacia la Policía.

Los episodios se produjeron en la previa de la actividad principal de la convocatoria universitaria. El lanzamiento de gases, la intervención de los vehículos hidrantes y las piedras dirigidas contra los efectivos marcaron los momentos de tensión frente al Congreso. La información disponible no permite establecer cómo comenzaron los incidentes ni precisar la secuencia de las acciones.

Hasta el momento, los datos aportados no incluyen un balance de personas heridas o detenidas. Tampoco permiten determinar si los enfrentamientos modificaron el horario o el desarrollo del acto central previsto en la plaza.