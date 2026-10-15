El Gobierno trabaja con los municipios para fortalecer el turismo provincial

Con la participación de representantes de la totalidad de los municipios salteños, el Gobierno provincial avanza en la elaboración de un Plan de Turismo Provincial que busca potenciar los destinos locales, fortalecer la infraestructura y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y empleo en cada región.

En este marco, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, y la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, mantuvieron un encuentro con intendentes de distintos puntos de Salta, con el objetivo de escuchar sus propuestas, identificar necesidades y receptar pedidos para fortalecer los atractivos turísticos mediante obras de infraestructura y acciones específicas.

Las iniciativas planteadas por los municipios formarán parte del plan provincial, que será anunciado próximamente por el Ejecutivo y apunta a consolidar el turismo como motor de desarrollo, promoviendo las particularidades culturales, productivas, naturales, deportivas y religiosas de cada localidad.

Durante la reunión, los jefes comunales destacaron la importancia de trabajar de manera articulada con la Provincia para poner en valor sus recursos, mejorar los servicios turísticos y aprovechar las oportunidades que ofrece la próxima temporada de verano.

El intendente de Payogasta, Lucas Arapa, destacó la importancia de embellecer y poner en valor los lugares emblemáticos de cada pueblo. En ese sentido, calificó el encuentro como fructífero y expresó su orgullo por formar parte de una estrategia provincial que contempla las necesidades y potencialidades de los Valles Calchaquíes.

En el caso de Payogasta, señaló que el municipio busca vincular la producción tradicional de pimiento con el circuito turístico de la Ruta Nacional 40, aprovechando la cercanía con Cachi y el tránsito de visitantes por la zona.

Entre las propuestas presentadas, mencionó la posibilidad de desarrollar un molino y un centro interpretativo dedicado a la producción local, además de espacios de comercialización que permitan a los productores ofrecer directamente sus productos a los turistas.

El objetivo es integrar la identidad productiva de la localidad a la oferta turística, reconocer el trabajo de los productores y generar nuevas oportunidades económicas para la comunidad.

Por su parte, el intendente de Tartagal, Franco Hernández Berni, remarcó la necesidad de fortalecer la infraestructura de cara a la temporada estival, especialmente ante la llegada de festivales y actividades que convocan a visitantes.

El jefe comunal destacó el potencial del norte salteño en materia de turismo religioso, deportivo, gastronómico y cultural, y señaló la importancia de generar mejores condiciones para que los atractivos y celebraciones de cada municipio puedan proyectarse a nivel provincial, nacional e internacional.

Entre los principales puntos mencionó los corsos tradicionales, con sus doce noches de carnaval; las festividades religiosas vinculadas al santuario de la Virgen de la Peña, en el paraje Yariguarenda; y las propuestas impulsadas por comunidades guaraníes para poner en valor lugares tradicionales.

También resaltó el crecimiento del turismo deportivo, con encuentros de trail running, mountain bike y enduro, entre otras actividades que convocan a participantes y visitantes y contribuyen al movimiento económico regional.

El intendente de Metán, José Isa, sostuvo que el sur provincial necesita inversiones que permitan desarrollar los destinos turísticos de cada ciudad y generar un mayor movimiento económico a partir de esta actividad.

En relación con la oferta local, destacó el potencial del turismo deportivo, con la puesta en valor del complejo municipal y una cancha de hockey próxima a inaugurarse.

También hizo referencia al turismo gaucho y a la Posta de Yatasto, además de la recuperación de una escuela en el predio de Concha, donde recordó que estuvo instalado uno de los campamentos más importantes del general Martín Miguel de Güemes.

Asimismo, subrayó las posibilidades que ofrecen los cerros y el entorno natural para consolidar propuestas de turismo deportivo. Como ejemplo, mencionó las competencias de enduro que se realizan en Metán, con fechas regionales que reúnen cerca de 200 participantes por evento y una fecha del calendario nacional que convoca a más de 100 pilotos.

Las experiencias de Payogasta, Tartagal y Metán reflejan la diversidad de propuestas que los municipios buscan fortalecer a través del Plan de Turismo Provincial, con iniciativas adaptadas a las características de cada territorio

