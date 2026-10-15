Se lograron retirar 12 toneladas en el descacharrado del barrio Gral. Mosconi

La Municipalidad realizó un nuevo operativo de descacharrado con el objetivo de prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue. En esta ocasión fue en el barrio Gral. Mosconi. Hasta la fecha se llevan retiradas 262 toneladas.

Las tareas se llevaron a cabo en el cuadrante comprendido por: avenida Constitución, avda. YPF, calle Pachi Gorriti y Las Heras, de donde se lograron retirar 12 toneladas de residuos y elementos favorables para el mosquito vector del Dengue, Zika y Chikungunya.

El siguiente descacharrado será el próximo martes 20 en Mirasoles y El Huaico de 8 a 12 hs en el cuadrante comprendido por: avenida De la Memoria, Verdad y Justicia, Calle Q, avenida Democracia, avda. Lucrecia Barquet, Ruta 28 y calle Carlos Urrutia.

Con la llegada de la primavera y el aumento de las temperaturas, se recomienda revisar patios, jardines y otros espacios al aire libre, eliminar recipientes en desuso y mantener los ambientes limpios y libres de objetos que puedan acumular agua.

Los operativos se realizan de manera conjunta con organismos provinciales y nacionales, además de fuerzas de seguridad y el Ejército.

