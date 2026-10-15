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Se reforzaron los controles viales en rutas nacionales y provinciales del Valle de Lerma

Los operativos se realizaron ayer en distintos puntos del Valle de Lerma, sobre rutas nacionales y provinciales, con controles vehiculares, pruebas de alcoholemia e identificación de personas. Se labraron 32 actas de infracción, una persona fue demorada por delito y se detectó una motocicleta con pedido de secuestro.

Salta Hoy

15 / 10 / 2026

 

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La Policía de Salta, por medio de la Dirección General de Seguridad Vial, realizó controles vehiculares y de alcoholemia en rutas nacionales y provinciales del Valle de Lerma, con el objetivo de verificar las condiciones de circulación y promover la seguridad vial.

Los puntos de control se ubicaron sobre la ruta provincial 36, a la altura del kilómetro 4; la ruta nacional 68, en el kilómetro 164; y la Ruta Nacional 51, en el kilómetro 15,2, en el empalme con la Ruta Provincial 24.

Durante los procedimientos, se controlaron vehículos, se efectuaron pruebas de alcoholemia y consultas de antecedentes. Como resultado, se labraron 32 actas de infracción, una persona fue demorada por delito y se detectó una motocicleta que registraba pedido de secuestro.

El Ministerio de Seguridad, a través de la Policía de Salta, continuará realizando este tipo de operativos en rutas nacionales y provinciales de la provincia, con el propósito de reforzar los controles preventivos, detectar posibles infracciones y contribuir a la seguridad vial.

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