Se reforzaron los controles viales en rutas nacionales y provinciales del Valle de Lerma

La Policía de Salta, por medio de la Dirección General de Seguridad Vial, realizó controles vehiculares y de alcoholemia en rutas nacionales y provinciales del Valle de Lerma, con el objetivo de verificar las condiciones de circulación y promover la seguridad vial.

Los puntos de control se ubicaron sobre la ruta provincial 36, a la altura del kilómetro 4; la ruta nacional 68, en el kilómetro 164; y la Ruta Nacional 51, en el kilómetro 15,2, en el empalme con la Ruta Provincial 24.

Durante los procedimientos, se controlaron vehículos, se efectuaron pruebas de alcoholemia y consultas de antecedentes. Como resultado, se labraron 32 actas de infracción, una persona fue demorada por delito y se detectó una motocicleta que registraba pedido de secuestro.

El Ministerio de Seguridad, a través de la Policía de Salta, continuará realizando este tipo de operativos en rutas nacionales y provinciales de la provincia, con el propósito de reforzar los controles preventivos, detectar posibles infracciones y contribuir a la seguridad vial.