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Comparsas y caporales llenarán de ritmo y color la Casona de Castañares

Este sábado 17 de octubre, desde las 16, se realizará un gran encuentro con la participación de las comparsas Los Toykas y Los Incas, junto a los caporales Sentimiento Moreno y Urus Virgen de la Candelaria. La cita será en Avda. Bernardo Houssay s/n, con entrada libre y gratuita.

Salta Hoy

15 / 10 / 2026

 

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Este sábado, la Casona de Castañares será punto de encuentro para comparseros, caporales y familias que quieran disfrutar de las expresiones culturales que llenan de identidad y color las celebraciones salteñas. 

La pasión por el carnaval, el ritmo y las tradiciones populares llegarán a la zona norte con una tarde de música y danza.La jornada también contará con emprendedores que ofrecerán productos artesanales.

Antonio López, director de la Casona de Castañares, anticipó que participarán las comparsas Los Toykas y Los Incas, junto a los caporales Sentimiento Moreno y Urus Virgen de la Candelaria, que compartirán sus bailes y ritmos con el público.

 “Los esperamos a todos los vecinos y la gente de la ciudad de Salta. También contaremos con emprendedores que van a vender sus productos artesanales, así que va a estar muy buena la movida”, destacó López.

El encuentro comenzará a las 16 en la Casona de Castañares, ubicada en avenida Bernardo Houssay s/n, con entrada libre y gratuita. La invitación está abierta a toda la comunidad para compartir una tarde de música, baile y tradición. En caso de lluvia, la actividad será suspendida.

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