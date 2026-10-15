Nivel Preolímpico de MateSalta:Alumnos de 4to grado participaron de la final departamental

Se realizó la Final Departamental del Nivel Preolímpico de las Olimpiada Matemática MateSalta 2026, con la participación de alumnos de cuarto grado de establecimientos educativos de Capital, Vaqueros, La Caldera, Coronel Moldes, Campo Quijano, Rosario de Lerma, General Güemes y Guachipas.

La jornada desarrollada en las instalaciones del Instituto General Güemes N° 8.040 reunió a más de cien niños y niñas que participaron de esta instancia, desplegando sus conocimientos, habilidades y estrategias matemáticas en un espacio que promueve el pensamiento lógico, el razonamiento y la resolución de problemas.

El encuentro representa una valiosa oportunidad para fortalecer el aprendizaje, incentivar la curiosidad y despertar el interés por la matemática desde edades tempranas, reconociendo el esfuerzo, la dedicación y el entusiasmo de cada estudiante.

En esta oportunidad resultaron ganadores en el primer lugar Enrico Bassi de la Escuela Juan Bautista Alberdi; el segundo lugar fue para Félix Padilla Lezcano de la Escuela Camino del Inca (Vaqueros) y el tercer lugar Liam Isaac Laureano de la Escuela Dody Araoz (Campo Quijano).

La próxima instancia de MateSalta será el Certamen Provincial el 13 y 14 de noviembre, con la participación del Nivel 1 (Quinto grado), Nivel 2 (Sexto grado) y Nivel Nahuel (Séptimo grado).

Desde MateSalta, se destaca la importancia de generar espacios educativos que acompañen las trayectorias escolares, estimulen el aprendizaje y permitan que los estudiantes descubran que la matemática puede ser un camino de crecimiento, superación y grandes logros.